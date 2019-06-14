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На границе под Харьковом украинец лишился автомобиля из-за самодельного тайника

На границе под Харьковом украинец лишился автомобиля из-за самодельного тайника

Сегодня утром, 14  июня в пропускном пункте «Пески» на Харьковщине на таможенном посту «Купянск» таможенники обнаружили продукты питания, сигареты и алкогольные напитки, которые гражданин Украины пытался вывезти в Россию, спрятав под капотом автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Украинец выезжал в направлении России через «зеленый коридор».

Оценив риски, таможенники перевели выезжающего в полосу движения «красная граница».

В ходе углубленного осмотра автомобиля под капотом проверяющие обнаружили два самодельных тайника, в которых находились продукты питания, сигареты и алкогольные напитки.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Продукты, сигареты и алкоголь вместе с автомобилем были изъяты, их стоимость будет установлена ​​дополнительно, сообщили в ГФС.

Агентство Телевидения Новости

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