Администрация харьковской колонии контролировала волеизъявления осужденных

Руководство одной из колоний Харькова контролировало волеизъявления осужденных и агитировало за одного из кандидатов.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга.

"Сидит все руководство этой колонии в креслах и следит, как проходит голосование этих осужденных", - отметила Денисова.

По ее словам, члены комиссии на участке без соответствующих беджей сидели рядом с осужденными, которые также контролировали ход голосования. Бюллетени же находились на другом столе "навалом". Сами же осужденные сообщили, что предварительно администрация заведения проводила незаконную агитацию за одного из кандидатов.

При этом она добавила, что сейчас на этом участке работает полиция, которая проводит опрос и будет принимать какое-то процессуальное решение.

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