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Карантин в Украине: список новых ограничений

Карантин в Украине: список новых ограничений

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом. Так, в правительстве решили ужесточить карантинные мероприятия, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.

Согласно решению Кабмина, отныне в Украине будет запрещено:

пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;

перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.

 

Агентство Телевидения Новости

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