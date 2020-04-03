Карантин в Украине ужесточили: что изменится с 6 апреля?

Количество больных в Украине на COVID-19 постепенно приближается к тысяче. По состоянию на 10 утра, 3 апреля, лабораторно подтвержденных случаев уже 942. Более 20 человек - умерли, 19 - выздоровели. Всеукраинская статистика совсем не радостная, подчеркивают харьковчане. Говорят, стараются больше находиться дома и выходить только по необходимости. Чаще всего - на работу, в аптеку или за продуктами, а также чтобы помочь пожилым родителям.

Елена:

Займаю, как и все себя, просмотром телевизора, чтением книг, пытаюсь заниматься йогой. Медитировать, работать над собой, но все это на самом примитивном уровне. На улицу стараюсь выходить как можно меньше. Но жизнь заставляет, есть какие-то необходимые вещи. Бываю на улице тоже, стараюсь находиться в маске, в очках, насколько это поможет, одному Богу известно.

Николай:

Є школярі вдома, зараз їм багато задають, займаємося більше з ними. Гуляємо чуть-чуть, гуляємо біля дому.

Ольга:

Помогаю родителям. у меня старенькие родители. Езжу к ним, до карантина ездила и сейчас езжу. Помогаю. А так, у себя дома успеваю что-то сделать, домашними вопросами, проблемами занимаюсь.

Алексей:

Конечно, поддерживаю, надо усиливать, нужно всех отправлять по домам, у меня работа просто, хожу, а так, я считаю, надо всем сидеть дома.

В Харьковской области на данный момент официально - один больной коронавирусом. Подозрений, отмечали накануне в областной государственной администрации - 15. Наличие у этих людей инфекции должны подтвердить в Киеве. Однако до 17.00, 3 апреля, обновления данных по Харьковщине не было.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал ужесточение карантинных мероприятий по всей Украине. Кабмин планирует ограничить время пребывания людей на улице во время карантина, а также ввести обязательный масочный режим. Cписок ограничений правительство утвердило, они начинают действовать на следующей неделе. Выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность запрещено, никаких посиделок в парках и скверах, двухнедельная обсервация после возвращения из-за границы - обязательна.

Елена:

Обязательно всем в масках ходить, пенсионерам вообще, чтобы дома сидели, штрафовать за то, что они ходят. Церковь закрыть, потому что открыто и ходят люди на службу, оказывается, почему-то. Синагога закрыта, католические, а православные бессмертные, получается.

Сергей:

Мабуть, підтримую, ограничить поход людей, которые ходять просто так, без дела, особенно смотрю – мамашки с детьми выходят, дети между собой общаются. Понятно, математика проста. Геометрическая прогрессия: ребенок пообщался с мамой, папой, мама с папой пообщались со своїми мамой и папой, с братьями, сестрами.

Лидия Григорьевна, врач:

Прежде всего, строгий домашний режим. Всем, кому необходимо работать, пускай работают, пускай доставляют людей на работу, и вот у нас больница работает, куда денешься. А остальным, конечно, людям пожилого возраста особенно, нужно всем сидеть дома. Это правильно. Кроме того, что там мыть руки, антисептики применять, это все уже второстепенно. Самое главное – это изоляция.

Чиновники отмечают, что главная цель - не допустить испанского или итальянского сценария. В каждой из этих европейских стран инфицированных - более 100 тысяч, а умерших - более 10 тысяч.

В мировых лидерах по распространению коронавируса ныне - Соединенные Штаты Америки. Между тем, власти Китая объявили 4 апреля днем ​​траура в память о погибших от новой коронавирусной инфекции. Там несколько месяцев назад началось распространение COVID-19.

Агентство Телевидения Новости