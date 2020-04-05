Ужесточение карантина в Украине: юрист объяснил, что такое "общественное место"

Напомним, с понедельника, 6 апреля, вступают в силу новые карантинные ограничения, связанные с огрраничениями посещения гражаднами общественных мест.

В украинских законах четко не прописано, что такое "общественное место". Поэтому после введения карантинных мероприятий 6 апреля стоит лишний раз избегать тех мест, где запрещено курение. Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал юрист Александр Марусяк.

Он уточнил, что термин есть только в законе Украины "О мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

"Там указано, что" общественным местом является часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в частности подъезды, а также подземные переходы, стадионы ". Достаточно сложную формулировку, и то оно касается только этого закона и малопригодное для нынешних условий пандемии. При этом более в законах я не встречал этого термина", - подчеркнул юрист.

Марусяк просит украинцев обращать внимание на статью 13 этого закона.

Там есть перечень общественных мест, которые гипотетически могут попасть под описание. Правда, юрист отмечает, что определить точно, нарушил человек или нет – сложно.

В перечень общественных мест входят: лифты, таксофоны, территория больниц, детские и спортивные площадки, подземные переходы, подъезды, транспорт, вокзалы, аэропорты, общежития, гостиницы, остановки общественного транспорта.

Напомним, постановлением Кабинета министров в Украине ужесточены карантинные мероприятия.

В частности, с 6 апреля запрещено передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей, находиться на улице без масок, респираторов и документов, удостоверяющих личность, находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения совершеннолетних, посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Агентство Телевидения Новости