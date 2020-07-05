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Украина предоставит военным морякам из Крыма более 70 квартир

Украина предоставит военным морякам из Крыма более 70 квартир

Украина предоставит военным морякам из Крыма более 70 квартир.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ, сообщается на сайте Офиса Президента.

Среди тех, кто получит квартиру - моряки, которые не предали присяги Украине в 2014 году во время аннексии полуострова Россией.

Как отметил Зеленский, их верность присяге почему-то была для власти незаметной, и они жили в ужасных условиях.

"Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что, наконец, справедливость восторжествовала", - сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что это – лишь первые шаги для улучшения условий жизни военных моряков.

"Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине", - пообещал президент.

Напомним, отмечают День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в первое воскресенье июля с 2015 года.

Агентство Телевидения Новости

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