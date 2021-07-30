Борьба с наркопреступностью в Харькове: почему прокуратура раскритиковали работу управления полиции?

Программа по противодействию наркопреступности в Харькове "Чистый город" была принята еще 2 года назад. Создана интерактивная карту с местами, где распространяются наркотики и чат-бот. Но, только информационной кампании на местных телеканалах, а также использования социальной рекламы в транспорте и на улицах мало, отмечает глава областной прокуратуры Александр Фильчаков. Коммунальные службы едва ли не каждый закрашивают надписи на фасадах с адресами наркомагазинов. И усилий полиции в направлении борьбы с наркопреступностью, говорит Фильчаков, недостаточно.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

Дійсний же стан справ наступний. Як мені доповідають, із незаконного обороту два роки поспіль вилучається майже одна і та ж сама кількість наркотиків та психотропних речовин. У звітному періоді вилучено 123 кг, у минулому – 124 кг. Тому об’єктивною буде критика про неефективність діяльності роботи, яку, нарешті, потрібно розпочати оперативному міжрегіональному підрозділу - Управлінню боротьби із наркозлочинністю.

По словам Александра Фильчакова, вся бурная оперативная деятельность ведется вокруг мелких «дилеров», а вот члены преступных группировок, которые реально отвечают за поставки и массовое распространение на улицах Харькова наркотиков остаются на свободе. В полиции отвечают - за первое полугодие 2021-го открыли больше уголовных производств, относящихся к наркопреступности, чем за аналогичный период прошлого года. Ликвидировано 3 подпольные лаборатории и несколько десятков наркопритонов. Вместе с тем, отмечают полицейские, работу по разоблачению организованных групп наркоторговцев усилят.

Я в своєму виступі сказав, що якщо ви не будете розуміти, що я буду говорити, я буду спілкуватися із вашим керівництвом в Києві. - Ми в цьому напрямі працюємо. Думаю, що результати будуть.

Вячеслав Давыденко, начальник криминальной полиции:

Організатори та інші особи, причетні до незаконної діяльності інтернет-ресурсів з продажу наркозасобів вчиняють дії, що прямо передбачаються статтею 306 Кримінального Кодексу України. Але в подальшому із незрозумілих причин уникають кримінальної відповідальності за статтею 306, і ми бачимо, що на разі їх в області зусиллями Головного управління Національної поліції, зусиллями Національної поліції, всього-навсього 4. Такого не має бути, тому давайте разом працювати в цьому напрямку.

Между тем, в региональном управлении Службы безопасности Украины говорят, что недавно разоблачили крупный канал поставки наркотиков между оккупированными территориями Украины и России.

Анатолий Костюкевич, заст. нач. ГО БКОП СБ Украины:

Викрито та припинено протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, члени якого налагодили постачання наркотичного засобу "метадон" з України до тимчасово окупованої території ДНР транзитом через Російську Федерацію з прихованням від митного контролю. Загалом, задокументовано 7 епізодів протиправної діяльності вказаних осіб. Вилучено понад 2 кг метадону на суму більше, ніж 4 мільйони гривень.

Кроме того, по словам силовиков, на Харьковщине регулярно проводятся спецоперации по блокированию каналов незаконного перемещения алкоголя и табачных изделий.

Агентство Телевидения Новости