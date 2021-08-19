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"Металлист" вышел в 1/16 финала Кубка Украины, забив первый мяч на 53-й секунде матча

Металлист вышел в 1/16 финала Кубка Украины, забив первый мяч на 53-й секунде матча

Харьковский "Металлист" стартовал с уверенной победы в розыгрыше Кубка Украины по футболу.

Во 2-м предварительном раунде "Металлист" играл в Мариуполе против местного "Яруда" и одержал победу со счетом 3:1.

В первом тайме голевым дублем отметился Жо. Причем он открыл счет на 53-й секунде этого матча. После перерыва команды обменялись голами. За "Яруд" забил Иван Мочевинский, за "Металлист" - Дмитрий Шамич,

"Металлист" вышел в 1/16 финала Кубка Украины


Агентство Телевидения Новости

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