Ексфутболіст збірної України Анатолій Тимощук оскаржує в Спортивному арбітражному суді санкції, які проти нього запровадила Українська асоціація футболу.

(https://uaf.ua/article/49458)

Зараз Тимощук є футболістом та асистентом головного тренера російського футбольного клубу "Зеніт".

Після початку повномасштабного вторгнення він ніяк не висловився щодо російської агресії в Україні. Через це йому довічно заборонили (https://uaf.ua/article/44572) займатися будь-якою футбольною діяльністю в Україні та позбавили всіх титулів і медалей чемпіонату, Кубка й Суперкубка України.

Наприкінці 2022 року Тимощук назвав війну росії проти України "спеціальною військовою операцією" і додав, що не бачить різниці між українським та російським народами. Минулоріч футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37852

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