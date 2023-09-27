УЄФА повернув юнацькі команди з росії на міжнародні турніри

(https://zn.ua/ukr/SPORT/ujefa-povernuv-na-mizhnarodni-turniri-molodizhni-komandi-z-rosiji.html)

Команди U-17 зможуть виступати на змаганнях без прапора, гімну та національної символіки на формі, а матчі проходитимуть за межами росії. Дорослі клуби та збірні буде відсторонено від міжнародних турнірів до кінця війни в Україні.

"Забороняючи дітям брати участь у наших турнірах, ми не лише не визнаємо та не підтримуємо їхнє фундаментальне право на всебічний розвиток, а й безпосередньо дискримінуємо їх.

Надаючи дітям можливість грати та змагатися зі своїми однолітками з усієї Європи, ми інвестуємо у, як ми сподіваємося, яскравіші та здібніші майбутні покоління та кращий завтрашній день", — заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

Джерело: https://t.me/znua_live/114430

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