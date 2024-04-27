Президент Туреччини Реджеп Ердоган збирається з офіційним візитом до США, замість зустрічі з путіним — газета Hürriyet

"Білий дім готується до 9 травня. Між Білим домом і нашим посольством у США тривають переговори щодо того, хто візьме участь у зустрічі, як довго два лідери будуть зустрічатися тет-а-тет і де стоятиме преса", — розповів оглядач видання Абдулкадір Сельві.

Візит путіна до Туреччини очікувався у лютому, однак згодом його перенесли на кінець квітня — початок травня під проводом виборів у росії і Туреччині.

Джерело: https://t.me/znua_live/145435

Новости портала «Весь Харьков»