Сегодня 08:49
Просмотров: 123
Президент Туреччини Реджеп Ердоган збирається з офіційним візитом до США, замість зустрічі з путіним — газета Hürriyet
"Білий дім готується до 9 травня. Між Білим домом і нашим посольством у США тривають переговори щодо того, хто візьме участь у зустрічі, як довго два лідери будуть зустрічатися тет-а-тет і де стоятиме преса", — розповів оглядач видання Абдулкадір Сельві.
Візит путіна до Туреччини очікувався у лютому, однак згодом його перенесли на кінець квітня — початок травня під проводом виборів у росії і Туреччині.
Джерело: https://t.me/znua_live/145435