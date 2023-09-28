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Україна не братиме участь у турнірах УЄФА разом з росіянами

Україна не братиме участь у турнірах УЄФА разом з росіянами

«Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із рф до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику. Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із рф від участі в міжнародних змаганнях», — сказано у заяві Української асоціації футболу.

УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску.

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До бойкоту Україною рішення УЄФА допустити до змагань російські юніорські команди долучиться Польща

Про це заявив президент федерації футболу країни Цезарій Кулеша.

"Якщо російським збірним дозволять грати, то наші збірні не гратимуть проти них. Це єдине правильне рішення", - цитує його агентство AFP.

Раніше про бойкот таких матчів оголосила Україна та Англія.

Джерело: https://t.me/vekha/73055, https://t.me/dw_ukraina/16681

Новости портала «Весь Харьков»

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