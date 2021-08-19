Бесподобный гол боковыми ножницами

Просто эстетическое наслаждение от гола

В ответном матче четвертьфинального противостояния Копа Либертадорес между бразильским "Атлетико Минейро" и аргентинским "Ривер Плейтом" счет открыл футболист "Атлетико Минейро" Матиас Сарачо. Причем сделал это суперэффектно - ударом боковыми ножницами в чуть ли не акробатическом прыжке.

Сам же матч в итоге завершился победой "Атлетико Минейро" - 3:0, а с учетом победы бразильской команды в первом поединке - 1:0, по сумме двух игр и вовсе вышло 4:0, и "Атлетико Минейро" пробился в полуфинал Копа Либертадорес.





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