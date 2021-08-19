Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:24
Просмотров: 102

Бесподобный гол боковыми ножницами

Бесподобный гол боковыми ножницами

Просто эстетическое наслаждение от гола

В ответном матче четвертьфинального противостояния Копа Либертадорес между бразильским "Атлетико Минейро" и аргентинским "Ривер Плейтом" счет открыл футболист "Атлетико Минейро" Матиас Сарачо. Причем сделал это  суперэффектно - ударом боковыми ножницами в чуть ли не акробатическом прыжке.

Сам же матч в итоге завершился победой "Атлетико Минейро" - 3:0, а с учетом победы бразильской команды в первом поединке - 1:0, по сумме двух игр и вовсе вышло 4:0, и "Атлетико Минейро" пробился в полуфинал Копа Либертадорес.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 