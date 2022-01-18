Это продолжение компании по моей дискредитации: Сергей Чернов прокомментировал АТН обыски

По словам экс-главы облсовета, он считает это продолжением дискредитации его как главы ВОО «Украинская ассоциация районных и областных советов».

«Я был за городом, узнал об этом из «Трухи», – сообщил Сергей Чернов телефоном АТН. «Обыски проходили в офисе, в котором я работаю как депутат областного совета и в квартире моего сына. Там присутствовали моя супруга и адвокаты, меня не было. Единственное, не понимаю, зачем сотрудники безопасности мгновенно передали эти документы в «Труху», я об этом узнал из «Трухи» и теперь задаю вопрос правоохранителям: существует ли вообще какая-то тайна следствия? Наверное, не существует.»

«Второе, я расцениваю это как давление. Теперь не только на меня, но и на членов семьи. Потому что на протяжении нескольких лет не расследовано было дело, которое было возбуждено СБУ Украины об угрозах о физическом моем уничтожении, расследуется дело уже полгода Красноградской полицией с препятствованием моей деятельности как депутата облсовета, где собрано огромное количество документов, доказательств, и я, веря, в объективность расследования полиции харьковской, думаю, что оно завершится в последнее время. Я выиграл в прошлом году суд по защите чести и достоинства по дискредитирующей информации, которую распространяли против меня и членов моей семьи в Киевском райсуде и продолжаю судится в Черниговской области по защите чести и достоинства. Почти два года один из нардепов и должностное лицо Кабмина дискредитирует меня как Президента ассоциации районных и областных советов и всю нашу организацию, поэтому секретариат организации вынужден был обратится в академию правовых наук и получил вывод после изучения отечественного законодательства и устава о том, что мы законно работаем и никаких нарушений нет. Но дискредитация не остановилась, мы были вынуждены обратится в институт Бокариуса, который на 42 страницах сделало заключение о превышении полномочий и вмешательстве должностных лиц в деятельность ВОО «Украинская ассоциация районных и областных советов» и дискредитации меня как Президента в лице международных сообществ и в лице граждан Украины».

Что это за дело, по которому идет обыск я не знаю, так как меня не было на месте, я не нем не слышал, и считаю, что это продолжение дискредитации.

Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, досудебным следствием установлено, что группа лиц завладела коммунальным имуществом, расположенным по адресу: улица Чернышевская, 78. В дальнейшем указанное имущество было переоформлено нотариусом на третье лицо.

Открыто уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах. (ч. 4 ст. 190 УК Украины) и по факту злоупотребления полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги (в отношение нотариуса) (ч. 1 ст.365-2 УК Украины).

На настоящий момент у следствия отсутствуют данные о причастности бывшего главы облсовета к указанным преступлениям. Обыс

Все объекты где проводился обыск принадлежат сыну экс чиновника. На данный момент подозрение никому не оглашалось. Устанавливаются все лица, которые имели отношение к этим мошенническим действиям.

Агентство Телевидения Новости