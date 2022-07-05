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За ініціативи СБУ арештовано активи українських підприємств та банку, які спонсорували агресію рф

За ініціативи СБУ арештовано активи українських підприємств та банку, які спонсорували агресію рф

За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора.

Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави.

Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн.

Якщо говорити про компанію-дистриб’ютора, то це:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у розмірі майже 125 млн грн;

9 легкових автомобілів на загальну суму понад 3 млн грн;

282 950 пляшок алкогольної продукції на загальну суму більше 24, 5 млн грн;

5 рахунків, відкритих в українських банках.

Арештоване майно комерційного банку:

100 % акцій загальною вартістю понад 1 млрд грн;

будівля в центрі Києва загальною площею понад 3 тис. кв.м орієнтовною вартістю майже 850 млн грн;

5 транспортних засобів на загальну суму майже 1,5 млн грн.

СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.

Викриття проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ, а розслідування здійснюють слідчі СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Агентство Телевидения Новости

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