Що врятує харків’ян: нові системи ППО чи бетонні зупинки?

Жодного дня без терору. Харків’яни з початку війни щодня зазнають ракетних ударів та артилерійських обстрілів. Сьогодні вночі удару біла завдано близько третьої години ночі, метою став черговий виш, сталася пожежа. На нарікання городян про відсутність захисту влада відповідає: вона є. Військові, зокрема ППО, роблять героїчні зусилля щодо захисту Харкова. З травневого контрнаступу жодного сантиметра землі здано не було. Але географічно місто знаходиться настільки близько до території Росії, що його дістають і ракетами, і артснарядами. У тому числі йдеться не про крилаті ракети, а снаряди типу С-300, які не піддаються ППО.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Ми ж не публікуємо кількість вилетів, й те що ми маємо, це неймовірна робота наших військових, щоб убезпечити місто Харків, наше цивільне населення від тих подій, що ми маємо. Й вони роблять все необхідно для цього й над зусилля.

За п’ять місяців повномасштабної військової агресії рф проти України в Харківській області загинуло майже 1000 мирних жителів, серед яких 48 дітей, наймолодшому серед загиблих було лише 7 місяців. На думку Синєгубова, кількість загиблих буде збільшуватися. Й через розбір завалів, де продовжують знаходити тіла, й через нові обстріли. Для захисту харків’ян у мерії запропонували ізраїльський досвід – бетоні укриття на зупинках міського транспорту. Саме там було багато жертв через останні обстріли.

Ігор Терехов, мер ХарковаМы сегодня вместе с нашими коммунальными службами разрабатываем проект остановок, таких, которые будут безопасны, которая будет являться и укрытием для людей, которые стоят на остановках.

Протягом 2-3 тижнів у Харкові почнуть монтувати безпечні зупинки громадського транспорту. Вже визначили перші 25 місць, де їх буде встановлено в першу чергу – на найбільш завантажених маршрутах тролейбусів, автобусів і трамваїв, заявив Терехов. При цьому чиїм коштом – бізнесу чи бюджету – монтуються укриття, у міськраді не уточнюють. Тож невідомо, на скільки таких зупинок вистачить коштів. Крім того, у ХОВА вже уточнили – зупинки врятують від уламків під час артобстрілу, але не від ракетного удару. Про посилення ППО під Харковом поки що розмови не ведуться, якщо це і станеться, то навряд чи про це буде оголошено публічно. Цілком безпечним Харків стане лише при повному закінченні війни та демілітаризації чорнозем’я Росії, кажуть військові.

Агентство Телевидения Новости