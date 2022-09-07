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ВР призначила Умєрова головою Фонду держмайна

ВР призначила Умєрова головою Фонду держмайна

Верховна Рада призначила народного депутата від партії “Голос” Рустема Умєрова новим головою Фонду державного майна України. Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує УНН.

“Новим головою Фонду держмайна став народний депутат “Голосу” Рустем Умєров. 282 голосів “за”, – написав Гончаренко.

За його словами, Умєров вже склав повноваження нардепа. 

Ще 5 вересня УНН писав, що основним кандидатом на посаду голови Фонду держмайна є нардеп з фракції “Голос” Рустем Умєров.

Рустем Умєров до обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM. Також він є радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Посада голови ФДМУ була вакантною з лютого 2022 року, коли з неї пішов Дмитро Сенниченко. Обов’язки керівника Фонду держмайна виконувала Ольга Батова, але наприкінці липня вона написала заяву про звільнення.

Агентство Телевидения Новости

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