На хабарі затримано начальника районного відділу ДВС

За даними слідства, з серпня по вересень цього року начальник одного з районних відділів державної виконавчої служби Харківської області вимагав гроші у жінки за зняття її автомобіля з розшуку по виконавчому провадженню. Свої незаконні дії службовець «оцінив» у 10 тисяч гривень, повідомляє прокуратура Харківської області.

8 вересня під час передачі грошей начальника районного відділу ДВС затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженнi за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости