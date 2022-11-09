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В Харкові патрульні роздали пішоходам світловідбивні елементи для одежі

В Харкові патрульні роздали пішоходам світловідбивні елементи для одежі

Харківські патрульні нагадали містянам про важливість використання флікeрів – світловідбивних елементів на одежі.

Інспектори відділу зв’язків з громадськістю на вулицях Харкова провели профілактичні бесіди з громадянами про безпеку пішоходів в темну пору доби. Також патрульні дарували світловідбивні браслети «світлострічка», які легко розміщуються на верхньому одязі та роблять пішохода більш помітним для водіїв.

Харківські копи звернулися до мешканців міста: «Нагадуємо, що з настанням темряви в наших містах нині слід бути обачнішими, ніж зазвичай. Друзі, користуйтeся флікeрами. Зробіть сeбe помітними на дорозі, подбайтe про власну бeзпeку та бeзпeку своїх рідних!»

Агентство Телевидения Новости

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