В Ізюмському районі відновлено 80% пошкоджених електромереж

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) «Харківобленерго» на 80% відновили електропостачання на деокупованих територіях в зоні обслуговування. Тільки протягом останнього тижня світло отримали села Липчанівка, Іскра, Федорівка, Іванчуківка, Поляна, Лисогірка, Новопавлівка та селище Донець.

«В основному довелося приводити до ладу високовольтні лінії 6 кВ та 10 кВ, ремонтувати опори та розбите обладнання. Звісно, працюємо тільки після перевірки саперами та з дозволу військових», – зазначили в обленерго.

Роботи з відновлення електропостачання в Ізюмському районі тривають. Зараз енергетики повертають світло до сіл Забавне, Глинське, Левківка та Іванівка, а також тієї частини Ізюма, яка досі залишається знеструмленою.

Агентство Телевидения Новости