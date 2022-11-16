Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:35
Просмотров: 91

В Ізюмському районі відновлено 80% пошкоджених електромереж

В Ізюмському районі відновлено 80% пошкоджених електромереж

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) «Харківобленерго» на 80% відновили електропостачання на деокупованих територіях в зоні обслуговування. Тільки протягом останнього тижня світло отримали села Липчанівка, Іскра, Федорівка, Іванчуківка, Поляна, Лисогірка, Новопавлівка та селище Донець.

«В основному довелося приводити до ладу високовольтні лінії 6 кВ та 10 кВ, ремонтувати опори та розбите обладнання. Звісно, працюємо тільки після перевірки саперами та з дозволу військових», – зазначили в обленерго.

Роботи з відновлення електропостачання в Ізюмському районі тривають. Зараз енергетики повертають світло до сіл Забавне, Глинське, Левківка та Іванівка, а також тієї частини Ізюма, яка досі залишається знеструмленою.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 