«За Харків та Львів»: зійшли із конвеєра перші українські снаряди 152 мм
В Україні зійшов із конвеєра перший вітчизняний 152 мм снаряд: в “Укроборонпромі” зазначили, що такі боєприпаси виробляються за технологією НАТО на різних потужностях, у тому числі й у країнах-партнерах. Розпочато серійне виробництво. Про це повідомляє УНІАН.
Українці уже пишуть на них “привіти” для російських окупантів.
Так, фотографію одного з них показала парамедик Юлія Паєвська (“Тайра”) на своїй сторінці у Facebook.
“У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, з чим я щиро вітаю всіх”, – написала Тайра, опублікувавши фото нового снаряда в дерев’яному ящику з написом “Скоро буду. Тайра”.
Також своє послання окупантам на боєприпасі залишив лідер гурту Kozak System Іван Леньо. Він також додав, що вже незабаром снаряди доставлять на фронт, і тоді російські окупанти дуже довго згадуватимуть і його музичний гурт, і “Укроборонпром”.
“Розлітатимуться, як гарячі пиріжки”, – додав Леньо.
Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Укроборонпром налагодив виробництво снарядів 152 мм та 122 мм.
“Новенькі. Блищать, як к*ц*пьска сльоза. Тут добрі хлопці з “Укроборонпрому”, що налагодили нове виробництво 152 і 122 калібрів, запропонували після обстрілів Дніпра допомогу. Кажуть: “Давай зробимо добру традицію, кожного разу відповідати особисто”. Ловіть, па*люки. Нове виробництво УОП. І таких “привітів” у нас вже буде нескінченно… Помстимося”, – написав Філатов.
Українські боєприпаси: що про них відомо
Як писав УНІАН, “Укроборонпром” налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 і 152 міліметрів, а також мін калібру 120-мм. Засоби ураження пройшли успішні випробування.
Боєприпаси виготовляють за технологією НАТО на різних потужностях, у тому числі країн-партнерів.
У Міноборони сподіваються, що боєприпаси, які виробляє “Укроборонпром”, мають зменшити залежність української артилерії від постачання з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються.