«За Харків та Львів»: зійшли із конвеєра перші українські снаряди 152 мм

В Україні зійшов із конвеєра перший вітчизняний 152 мм снаряд: в “Укроборонпромі” зазначили, що такі боєприпаси виробляються за технологією НАТО на різних потужностях, у тому числі й у країнах-партнерах. Розпочато серійне виробництво. Про це повідомляє УНІАН.

Українці уже пишуть на них “привіти” для російських окупантів.

Так, фотографію одного з них показала парамедик Юлія Паєвська (“Тайра”) на своїй сторінці у Facebook.

“У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, з чим я щиро вітаю всіх”, – написала Тайра, опублікувавши фото нового снаряда в дерев’яному ящику з написом “Скоро буду. Тайра”.

Також своє послання окупантам на боєприпасі залишив лідер гурту Kozak System Іван Леньо. Він також додав, що вже незабаром снаряди доставлять на фронт, і тоді російські окупанти дуже довго згадуватимуть і його музичний гурт, і “Укроборонпром”.

“Розлітатимуться, як гарячі пиріжки”, – додав Леньо.

Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Укроборонпром налагодив виробництво снарядів 152 мм та 122 мм.

“Новенькі. Блищать, як к*ц*пьска сльоза. Тут добрі хлопці з “Укроборонпрому”, що налагодили нове виробництво 152 і 122 калібрів, запропонували після обстрілів Дніпра допомогу. Кажуть: “Давай зробимо добру традицію, кожного разу відповідати особисто”. Ловіть, па*люки. Нове виробництво УОП. І таких “привітів” у нас вже буде нескінченно… Помстимося”, – написав Філатов.

Українські боєприпаси: що про них відомо

Як писав УНІАН, “Укроборонпром” налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 і 152 міліметрів, а також мін калібру 120-мм. Засоби ураження пройшли успішні випробування.

Боєприпаси виготовляють за технологією НАТО на різних потужностях, у тому числі країн-партнерів.

У Міноборони сподіваються, що боєприпаси, які виробляє “Укроборонпром”, мають зменшити залежність української артилерії від постачання з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються.

Агентство Телевидения Новости