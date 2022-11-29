Наглядав» за підприємцями: правоохоронці викрили «посадовця» з Балаклії

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 38-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня мешканець Балаклії погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду помічника начальника управління тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області. Так, колаборант здійснював керівництво та нагляд за підприємницькою діяльністю на території м. Балаклія, брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, займався оформленням документів щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців. Крім того, він здійснював організацію забезпечення оптових складів продовольчими товарами, одягом, організовував та проводив колективні наради з підприємцями м. Балаклія, надавав вказівки та розпорядження стосовно товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста. Правоохоронці викрили «посадовця».Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області

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