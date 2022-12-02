Поліція оголосила у розшук мешканця Ізюмського району, який на смерть забив знайомого

Слідчі Харківщини заочно повідомили про підозру чоловіку, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому: злочин стався під час окупації села Іванчуківка Ізюмського району.

Під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях поліцейські встановили, що 26-річний зловмисник та місцевий мешканець 6 вересня посварилися. Правопорушник завдав чисельні удари 61-річному чоловіку. Того ж дня потерпілий помер.

Слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури ексгумували тіло та направили для проведення судово-медичної експертизи.

Поліція оголосила підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости