Прокуратура забов’язала товариство повернути пляж громаді

Суд задовольнив позовну заяву заступника керівника Лозівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Олексіївської сільської ради до ТОВ про звільнення об’єкта водного фонду та земельної ділянки під ним, а також зобов’язання повернути органу місцевого самоврядування цю земельну ділянку.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю, не маючи жодних правовстановлюючих документів ані на водний об’єкт, тобто водне плесо, ані на земельну ділянку водного фонду площею 28 га, здійснює рибогосподарську діяльність на території Олексіївської сільської ради. Вартість цієї земельної ділянки складає 17 млн грн.

Зазначені дії ТОВ суперечать вимогам ст. 51 Водного кодексу України та ст. ст. 123-126 Земельного кодексу України.

Порушення норм законодавства, а також невжиття Олексіївською сільською радою заходів щодо захисту інтересів держави стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву окружної прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

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