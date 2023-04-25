Відбудова Циркунів відбуватиметься за новими принципами – в межах експериментального проєкту

Визначено шість населених пунктів, де в межах експериментального проєкту відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Це Бородянка та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.

«Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер саме з них починаємо відбудову за принципом «краще, ніж було».

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