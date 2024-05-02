Китайський лідер Сі Цзіньпін їде "у світ" вперше після пандемії коронавірусу

Президент Франції Еммануель Макрон планує використати цей візит на користь припиненню війни росії проти України.

Візит Сі до Франції очікується 6 та 7 травня, до 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

"Обміни думками будуть присвячені міжнародним кризам, насамперед війні в Україні та ситуації на Близькому Сході, а також питанням торгівлі, наукового, культурного та спортивного співробітництва", — наголосив Єлисейський палац.

Джерела Bloomberg розповіли, що Макрон прагнутиме поглибити особисті зв'язки із Сі, щоб переконати вплинути на путіна задля припинення російсько-української війни.

Із китайським лідером також зустрінеться президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Китай розраховує на співпрацю з Францією, щоб використати цей візит як можливість. Пекін готовий зробити новий внесок у досягнення миру в усьому світі, стабільність, розвиток і прогрес", — заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

А очільник МЗС Ван І висловив сподівання, що "Париж зможе підштовхнути ЄС до прагматичної політики щодо Пекіна".

Джерело: https://t.me/znua_live/146287

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