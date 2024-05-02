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Китайський лідер Сі Цзіньпін їде "у світ" вперше після пандемії коронавірусу

Китайський лідер Сі Цзіньпін їде у світ вперше після пандемії коронавірусу

Президент Франції Еммануель Макрон планує використати цей візит на користь припиненню війни росії проти України.

Візит Сі до Франції очікується 6 та 7 травня, до 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

"Обміни думками будуть присвячені міжнародним кризам, насамперед війні в Україні та ситуації на Близькому Сході, а також питанням торгівлі, наукового, культурного та спортивного співробітництва", — наголосив Єлисейський палац.

Джерела Bloomberg розповіли, що Макрон прагнутиме поглибити особисті зв'язки із Сі, щоб переконати вплинути на путіна задля припинення російсько-української війни.

Із китайським лідером також зустрінеться президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Китай розраховує на співпрацю з Францією, щоб використати цей візит як можливість. Пекін готовий зробити новий внесок у досягнення миру в усьому світі, стабільність, розвиток і прогрес", — заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

А очільник МЗС Ван І висловив сподівання, що "Париж зможе підштовхнути ЄС до прагматичної політики щодо Пекіна".

Джерело: https://t.me/znua_live/146287

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