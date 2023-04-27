Енергетики повернули світло в село Норцівка Ізюмського району

Селище Норцівка Ізюмського району було знеструмлене з 10 березня минулого року.

Фахівці «Харківобленерго» замінили три трансформатори, 2,8 км проводу повітряної лінії 10 кВ та 1,7 км 0,4 кВ.

«Через село Норцівка проходила лінія зіткнення, тому пошкодження мережі були колосальні. Обстрілами зруйновано кожний проліт. До того ж, територію повинні були ретельно обстежити сапери», – зазначили в обленерго.

Наразі село повністю заживлено, електрику підведено до 23 домоволодінь з 96.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання в населених пунктах, які найбільше постраждали від бойових дій. У найближчих планах – повернути світло до сіл Першотравневе, Берестянки, Волвенкове та Мирна Долина.

Агентство Телевидения Новости