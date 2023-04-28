В Інтернеті ширяться фейки про грошову допомогу по програмі «єВідновлення»

У соціальних мережах почали ширитися фейки щодо отримання громадянами компенсацій по програмі «єВідновлення»

Роз’яснюємо алгоритм програми, який було розроблено Кабінетом Міністрів України. Порядок, затверджений постановою Уряду, передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, державної допомоги на поточний або капітальний ремонт житла.

Зробити це можна буде за допомогою електронної послуги «єВідновлення».

Послугою зможуть скористатися усі громадяни, чиє житло пошкоджено внаслідок бойових дій, не було відремонтоване раніше і підлягає відновленню. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Відповідно до рішення Уряду, компенсація має виключно цільове призначення та надається для придбання будівельної продукції з метою виконання ремонту самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт. Про це вказано у 6 пункті порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 21 квітня 2023 року №381

Джерело: ХОВА

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