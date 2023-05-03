«Нагнітання ситуації перед 9 травня»: у Зеленського прокоментували заяву рф про удар по Кремлю

У пресслужби Володимира Зеленського немає інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Те, що відбулося у Москві, — це «вочевидь нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників».

Про це нам у коментарі сказав прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, пише Громадське:

У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль. Але як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.

Речник Зеленського відзначив, що «окремо дивують формулювання держави-терориста», яка називає нічні події у Москві «терактом».

«Теракт — це зруйновані під‘їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета у чергу на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників», — додав Никифоров.

Про що йдеться?

Пресслужба президента росії володимира путіна заявила, що українська сторона у ніч проти 3 травня нібито намагалася завдати удару по Кремлю. Заявляють, що російські військові «вивели з ладу два безпілотники». Як стверджується, постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости