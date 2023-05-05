У Харкова зʼявиться ще одне місто-партнер в США

Харківський міський голова Ігор Терехов та мер американського міста Альбукерке Тімоті Келлер сьогодні, 4 травня, домовилися про підписання угоди про партнерство між містами.

Також сторони обговорили сфери майбутньої співпраці.Ігор Терехов подякував американському народу за потужну підтримку України та наголосив, що партнерство між двома містами буде спрямоване на підтримку одне одного на всіх рівнях.«Коли ми говоримо про побратимські відносини, то маємо на увазі політичну підтримку, обмін передовим досвідом та практиками у найрізноманітніших сферах. Впевнений, що сьогоднішня домовленість – це початок міцної дружби у подальшому», – зазначив міський голова.Тімоті Келлер підкреслив, що встановлення партнерських відносин між Альбукерке та Харковом слугуватиме прикладом правильної взаємодії для інших американських та українських міст.«Наші міста будуть прикладом ефективного співробітництва та комунікації», – зауважив мер Альбукерке.Нагадаємо, що у Харкова є одне місто-партнер у США, – Цинциннаті (з 1989 року).

Джерело: Харківська міськрада

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