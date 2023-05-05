У Салтівському районі Харкова міняють ділянку водоводу

Бригади Салтівської служби зовнішніх водопровідних мереж Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» проводять відновлювальні заходи на ділянці водоводу діаметром 500 мм на вул. Гвардійців Широнінців.

Як повідомив начальник районної служби В’ячеслав Глущенко, під час виконання комплексних робіт оновлюється технічно зношена ділянка трубопроводу завдовжки 140 м.«Вже замінили 120 м водоводу, що забезпечує водопостачання Салтівки. Щоб харків’яни не відчували дискомфорту, на час проведення ремонту задіяли альтернативний варіант подачі води. В роботі використовуємо сучасні матеріали, які прослужать не один десяток років», – наголосив він.Також районні бригади паралельно усувають аварійні ситуації та виконують профілактичні заходи. Зокрема, напередодні оперативно ліквідували три пошкодження на ділянці водоводу діаметром 400 мм на вул. Василя Стуса.

Джерело: Харківська міськрада

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