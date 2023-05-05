В Ізюмі позбавилися Гагаріна та Толбухіна: перейменування вулиць завершено, на черзі провулки

В Ізюмі завершили перейменування вулиць і площ міста: залишилися лише провулки, в’їзди та топоніми старостинських округів.

«Прощаємось з космонавтом Гагаріним, Добролюбовим, Пржевальським, Пятницьким, Толбухіним», написав заступник начальника місцевої військової адміністрації Володимир Мацокін в Фейсбуці.

«Увічнюємо загиблих у цій війні з рашистами ізюмчан Віктора Бельського, Артема Водополова, Миколи Кравченка, Олександра Шалашного, українського письменника Григорія Квітки-Основяненка, великого князя Київського Святослава Хороброго, Українських рятувальників, Олександра Мацієвського, героя, що загинув за «Слава Україні!»

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