У Харкові поліція затримала розповсюджувачку наркотиків

Харківські патрульні затримали громадянку, ймовірно, причетну до збуту наркотичних речовин.

Сьогодні вдень небайдужий громадянин повідомив на лінію 102 про підозрілу жінку неподалік вулиці Киргизької. Заявник розповів, що бачив невідому, яка щось ховала серед вулиці.

Під час перевірки інформації, патрульні виявили громадянку, яку описав заявник та звернулись до неї для перевірки.Під час спілкування жінка помітно нервувала. Згодом вона повідомила, що має з собою значну кількість речовин синтетичного походження, а саме речовину “амфітамін” вагою близько 300 грамів та “солі” близько 70 грамів.Для проведення відповідних слідчих дій на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Під час огляду речей правоохоронці виявили та вилучили у жінки два поліетиленових пакети з речовинами синтетичного походження та чисельну кількість зіп пакетів з такими речовинами. Громадянка повідомила, що це наркотики, які вона розповсюджує через так звані “закладки”. Також вона погодилась вказати місця, де вона вже поклала ці речовини.Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости