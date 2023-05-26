Вивозили до росії українське зерно з окупованих районів Харківщини: СБУ оголосила підозру двом ворожим пособникам

СБУ оголосила підозру двом ворожим пособникам, які вивозили до росії українське зерно з окупованих районів Харківщини. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Служба безпеки викрила ще двох ворожих пособників, які під час окупації Харківської області підтримали російських загарбників і добровільно співпрацювали з місцевою окупаційною адміністрацією та військовими рф.

Один з пособників – 58-річний мешканець Борівської громади Ізюмського району.

У травні минулого року, коли територія Борівської громади була окупована агресором, зловмисник ввів в оману керівника місцевого фермерського господарства, запевнивши його, що буде приглядати за майном фермера і забезпечувати його збереження. Фермер на той час перебував на підконтрольній українській території. Отримавши усну згоду від власника, чоловік самовільно почав проводити господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави агресора. Він незаконно перереєстрував фермерське господарство за російським законодавством, «призначив» себе його директором, отримав від агресора так званий «патент на торгову діяльність» та зобов’язався сплачувати податки до бюджету окупантів.

Зловмисник вирощував на потужностях захопленого фермерського господарства велику рогату худобу, забезпечував м’ясом російських військовослужбовців, здійснював посів та збір пшениці з полів господарства, а також передав ворогу приміщення тракторної бригади господарства для ремонту військової техніки зс рф.

Також, у змові з окупантами самозваний «директор» незаконно вивіз до росії та реалізував понад 1,1 тис тонн насіння соняшника з попереднього врожаю, передавши частину виручених коштів представникам збройних формувань та окупаційної адміністрації країни-агресора.

Іншою зловмисницею виявилася 34-річна лаборантка одного з Куп’янських елеваторів.

У травні минулого року вона добровільно погодилася обійняти посаду «директора» сільськогосподарського підприємства, яке загарбники створили на базі захопленого українського елеватора. Зловмисниця отримала в окупаційній адміністрації кілька «патентів» на торгівлю зерном, зареєструвала новостворене підприємство у їхніх фейкових податкових органах, відкрила рахунки у російському банку та почала розпродавати наявну на зберіганні агропродукцію російським монополістам.

За даними слідства, зловмисниці вдалося здійснити кілька незаконних поставок української пшениці до росії загальною вагою близько 250 тонн.

З виручених від продажу коштів, «директорка» сплатила податки до бюджету окупантів.

Під час звільнення Харківщини ворожі пособники втекли разом з російсько-окупаційними військами і наразі переховуються від правосуддя на непідконтрольних територіях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили кожному з фігурантів про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору). Їм загрожує до 12 років тюрми.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости