Заволодіння півмільярдом гривень: викрито організовану групу на чолі з бізнесменом

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами української нафтопереробної компанії, вчиненого у складі організованої групи на чолі з українським бізнесменом (ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, бізнесмен, колишній член наглядової ради української нафтопереробної компанії створив організовану групу.

Їхньою метою було заволодіння активами української нафтопереробної компанії та їх виведення під виглядом фіктивних фінансових операцій.

За вказівок та під керівництвом бізнесмена у перший день повномасштабного вторгнення рф в Україну з рахунків підконтрольної української нафтопереробної компанії її службові особи у співучасті з керівництвом компанії-нерезидента оформили завідомо підроблені документи та вивели 20 мільйонів доларів США (понад 585 млн грн) на рахунок швейцарської компанії. Її власником виступає сам зазначений бізнесмен.

Наразі щодо нього складено повідомлення про підозру в організації вчинення цих кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється детективами Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости