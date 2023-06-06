Житель Харківщини заробив понад 30 тисяч гривень на продажі неіснуючих автозапчастин

Мешканця Харківщини підозрюють у торгівлі через інтернет неіснуючими товарами та зберіганні боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що житель смт Вільшани Харківського району зареєструвався на сайті безкоштовних інтернет-оголошень. Там чоловік публікував оголошення про продаж ним автомобільних запчастин.

Проте товар був уявним: підозрюваний виманював гроші у клієнтів, а взамін вони не отримували нічого. Чоловіку вдалось «заробити» понад 30 тисяч гривень, ввівши в оману потерпілих.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного у смт Вільшани правоохоронці виявили у нього «схованку». На горищі чоловік зберігав корпус ручної осколкової гранати «Ф-1», підривач до ручних гранат «УЗРГМ» та майже 1000 набоїв.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 24-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та за фактом зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости