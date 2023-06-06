Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:04
Просмотров: 60

Житель Харківщини заробив понад 30 тисяч гривень на продажі неіснуючих автозапчастин

Житель Харківщини заробив понад 30 тисяч гривень на продажі неіснуючих автозапчастин

Мешканця Харківщини підозрюють у торгівлі через інтернет неіснуючими товарами та зберіганні боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що житель смт Вільшани Харківського району зареєструвався на сайті безкоштовних інтернет-оголошень. Там чоловік публікував оголошення про продаж ним автомобільних запчастин.

Проте товар був уявним: підозрюваний виманював гроші у клієнтів, а взамін вони не отримували нічого. Чоловіку вдалось «заробити» понад 30 тисяч гривень, ввівши в оману потерпілих.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного у смт Вільшани правоохоронці виявили у нього «схованку». На горищі чоловік зберігав корпус ручної осколкової гранати «Ф-1», підривач до ручних гранат «УЗРГМ» та майже 1000 набоїв.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 24-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та за фактом зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 