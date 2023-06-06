На Харківщині затримано чоловіка, що незаконно торгував зброєю

Прокуратура продовжує боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів: затримано чоловіка

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 48-річному чоловіку у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, чоловік незаконно придбав РПВ «Джміль» та мисливський обріз, який у подальшому нелегально зберігав за місцем свого проживання у селі Руська Лозова Дергачівської ОТГ.

Наприкінці березня цього року він продав вогнемет особі, отримавши за це 3000 гривень.

6 червня ділок вирішив підзаробити і на продажі мисливського обрізу, збувши його клієнту за 5000 гривень поблизу садового товариства у селі Руська Лозова. Проте далеко піти у чоловіка не вийшло: правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости