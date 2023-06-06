У «Шегинях» затримали чоловіка, що намагався підкупом перейти кордон

Під час проходження контролю чоловік надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

В ході перевірки документів прикордонники виявили низку ознак, що вказують на їх підробку. Отримавши відмову у перетинанні кордону чоловік спробував підкупити інспектора, аби безперешкодно перетнути держрубіж. На пропозицію хабаря у розмірі 1200 доларів США прикордонний наряд Львівського загону відповів відмовою.

За цим фактом співробітники ВВВБ Держприкордонслужби поінформували співробітників Нацполіції. Відповідальність за дане правопорушення передбачена ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Ухилянта-хабародавця прикордонники передали правоохоронцям.

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