Чоловік намагався перемістити контрабанду під виглядом поштових відправлень

За ініціативи оперативних співробітників Львівського прикордонного загону та працівників управління по боротьбі з контрабандою Львівської митниці «посилки» вирішили перевірили ретельніше. В ході чого, спільно з представниками «Укрпошти», оглядовики встановили, що загальна вага та кількість товару значно перевищує ту, яка зазначена в документах.

Назагал серед поштових відправлень чоловік намагався незаконно перемістити через кордон 79 принтерів, 43 коробки з обладнанням для майнінгу, 38 коробок з мережевим та відео-обладнанням, 20 коробок і 2 піддони з одягом італійських і французьких виробників, 8 коробок із взуттям, 4 коробки з бронепластинами тощо.

За цим фактом працівниками митниці складено протокол. Товар, вартість якого встановлюється, вилучено.

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