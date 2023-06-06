До суду передали справу щодо незаконної групи переправців

Їх затримали наприкінці лютого цього року за спробу незаконного переправлення через кордон громадянина України призовного віку. Нагадаємо, що правопорушників зупинили поблизу населеного пункту Астей Берегівського району оперативники Чопського прикордонного загону у співпраці зі співробітниками Нацполіції та за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури. На момент затримання переправники уже отримали від «клієнта» грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США. За цю суму вони доправили чоловіка до околиці села, звідки він далі мав рухатися до кордону з Угорщиною за вказаним маршрутом.

У діях закарпатців вбачають ознаки кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». За це їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости