ДПСУ затримали чоловіка, що намагався переправити за кордон українок

Днями на Сумщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався за сприяння у пропуску через кордон з України до рф групи осіб надати службовій особі Держприкордонслужби неправомірну вигоду.В ході контролю за вчиненням кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369 КК України, правоохоронцями затримано правопорушника безпосередньо під час надання прикордоннику другої частини неправомірної вигоди у розмірі 600 євро, 300 доларів та 4 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди складає 600 євро, 300 доларів та 24 тис. грн.

Слідством встановлено, що чоловік намагався через підкуп прикордонника незаконно переправити через один із тимчасово закритих пунктів пропуску з України в рф 5 громадянок України. Як з’ясувалося, одна з громадянок прямувала до своїх родичів, решта – мали при собі посвідки на постійне місце проживання на території російської федерації.

Наразі чоловіка 1983 року народження затримано в порядку ст. 208 КПК України. Також вирішується питання про оголошення йому підозр за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)КК України. Тривають слідчі дії.

Відносно 5 громадянок України складені протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП, за спробу незаконного перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність.

Заходи проводились за процесуального керівництва Сумської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, спільною міжвідомчою групою, до якої увійшли офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Сумському прикордонному загону та слідчі ГУНП в Сумській області.

Агентство Телевидения Новости