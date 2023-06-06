Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:33
Просмотров: 52

Відбулося оскарження вироку, щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої

У Закарпатському апеляційному суді відбулося перше засідання в межах розгляду апеляційних скарг на вирок Воловецького районного суду від 16 березня 2023 року щодо сексуального насильства над неповнолітньою (ч. 3 ст. 153 КК України).  Оскарження вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої на Закарпатті — розпочався розгляд в апеляційному суді.

Від органів прокуратури забезпечення публічного обвинувачення здійснюватимуть представники Офісу Генерального прокурора.

Раніше Закарпатська обласна прокуратура подавала клопотання щодо застосування до трьох обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд у його задоволенні відмовив.  

6 червня 2023 року суд розглянув клопотання учасників процесу та прийняв рішення про відкладення судового засідання у зв’язку з тим, що адвокат одного з обвинувачених подав клопотання про перенесення розгляду через хворобу.

Наступне засідання призначили на серпень.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 