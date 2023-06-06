Відбулося оскарження вироку, щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої

У Закарпатському апеляційному суді відбулося перше засідання в межах розгляду апеляційних скарг на вирок Воловецького районного суду від 16 березня 2023 року щодо сексуального насильства над неповнолітньою (ч. 3 ст. 153 КК України). Оскарження вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої на Закарпатті — розпочався розгляд в апеляційному суді.

Від органів прокуратури забезпечення публічного обвинувачення здійснюватимуть представники Офісу Генерального прокурора.

Раніше Закарпатська обласна прокуратура подавала клопотання щодо застосування до трьох обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд у його задоволенні відмовив.

6 червня 2023 року суд розглянув клопотання учасників процесу та прийняв рішення про відкладення судового засідання у зв’язку з тим, що адвокат одного з обвинувачених подав клопотання про перенесення розгляду через хворобу.

Наступне засідання призначили на серпень.

Агентство Телевидения Новости