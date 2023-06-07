На Харківщині чоловік підняв прапор ворога над Вовчанськом

Завдяки СБУ 15 років за ґратами проведе зрадник з Харківщини, який підняв прапор рф над Вовчанськом. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який працював на фсб та російську приватну військову компанію «Вагнер».

Співробітники СБУ затримали зловмисника у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільненому Вовчанську на Харківщині.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Як встановили слідчі, засудженим є 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько «Чиж».

Після тимчасового захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з представником фсб та командиром підрозділу «вагнерівців». Кожен із них ставив зраднику різні завдання.

Так, за вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район.

Для цього «Чиж» організував незаконний збір підписів місцевих жителів за відставку діючого міського голови. «Заходи» були замасковані під видачу «гумдопомоги» з рф.

Надалі зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста.

Подібні пропагандистські акції на користь країни-агресора він висвітлював на власному Телеграм-каналі, а також коментував їх у прямих ефірах прокремлівських телеканалів.

Крім цього, «Чиж» брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади.

Встановлено, що саме за його наведенням у березні 2022 року рашисти вдерлися до будинку місцевого депутата і викрали його.

Також за вказівкою «вагнерівця» зрадник «вибивав» гроші з місцевих фермерів за «використання землі».

За кожен гектар вимагав до 50 дол. З цієї суми – 20 дол. за право сіяти та обробляти землю, а 30 дол. – за можливість збирати врожай. У разі відмови – погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою.

Таким чином протягом березня «Чиж» відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн.

Крім того, він забезпечував рашистів паливом та продуктами харчування, а від вчителів місцевого ліцею вимагав викладати російською мовою і прибрати з навчальної програми теми про АТО.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости