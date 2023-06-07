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Добровільно співпрацювала з окупантами: у колабораціонізмі підозрюють жительку смт Шевченкове

Добровільно співпрацювала з окупантами: у колабораціонізмі підозрюють жительку смт Шевченкове

У Куп’янському районі викрито чергову підозрювану у колабораціонізмі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Під час окупації Куп’янщини жителька смт Шевченкове добровільно пішла на співпрацю з ворогомобійняла посаду «и. о. главного специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района».

Підозрювана у колабораціонізмі займалась вирішенням комунальних питань у частині забезпечення критично важливих об’єктів, а також займалась видачею довідок місцевому населення щодо місця фактичного проживання.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з СД Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.

Агентство Телевидения Новости

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