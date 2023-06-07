У Харкові викрили організовану групу OLX-шахраїв: тривають обшуки

Ціла група так званих фішерів діяла на території Харкова та інших міст: їхніми жертвами ставали користувачі популярного майданчика OLX.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Зловмисники надавали людям посилання на сторінку підробленого сайту – з ідентичними до справжнього OLX назвою та інтерфейсом, жертви переходили за посиланням і вводили в електронну форму дані своїх банківських карток.

Після цього зловмисники одразу здійснювали переказ коштів з картки жертви на підконтрольні їм рахунки та електронні гаманці.

Вирахувати цілу групу шахраїв оперативники кіберполіції та слідчих Харківщини.

«Вже встановили всіх учасників групи та вилучили необхідні докази, які підтверджують вчинення злочинів. Всі вони знаходилися в різних частинах України. Крім Харкова зловмисники також знаходилися в Одесі, Дніпрі, Києві, Черкасах, Івано-Франківську та інших областях. Кожен з них виконував свою функцію на певному етапі обдурення жертви.

5 особам вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «шахрайство, вчинене організованою групою». Їм загрожує від 5 до 15 років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости