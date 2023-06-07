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Організовувала видачу російських паспортів: заочно судитимуть зрадницю з Вовчанська

Організовувала видачу російських паспортів: заочно судитимуть зрадницю з Вовчанська

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 33-річної жінки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, яка обіймала посаду головного спеціаліста Вовчанського районного сектору ГУ ДМС України в Харківській області, перейшла на бік ворога.

Торік наприкінці травня вона обійняла посаду «в. о. начальника міграційної служби» в окупованому Вовчанську, а через декілька тижнів вже стала «начальником».

Головним завданням псевдопосадовиці була організація видачі місцевим мешканцям паспортів російської федерації. Жінка здійснювала прийом документів для оформлення громадянства рф, серед яких і згода неповнолітніх осіб у віці від 14 до 18 років.

Зрадниця також займалась й іншими питаннями, пов’язаними з отриманням громадянства рф. Насамперед, вона керувала роботою підлеглих працівників щодо перекладу документів на російську мову, розгляду звернень, пов’язаних з отриманням російського громадянства за скороченою процедурою.

Крім того, обвинувачена отримувала за роботу від окупаційної влади заробітну плату у російських рублях.

На початку вересня 2022 року жінка разом з окупантами втекла на територію держави-агресора.

Обвинувачену судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.  

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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