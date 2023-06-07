500 літрів пального за фіктивну довідку: у зловживанні підозрюють офіцера РТЦК Харкова

У Харкові співробітника Немишлянського РТЦК підозрюють в отриманні хабаря за видачу фіктивної довідки про непридатність громадянина до військової служби.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, починаючи з січня 2023 року, офіцер відділення обліку та бронювання Немишлянського РТЦК та СП Харкова, за попередньою змовою групою осіб, вимагав від громадянина неправомірну вигоду у вигляді палива в розмірі 500 літрів за визначення бути непридатним до військової служби.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб, згідно раніше розробленого плану військовослужбовець, з метою конспірації своїх злочинних дій в лютому 2023 року наказав потерпілому передати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 25 тисяч гривень через підставну людину. Отримавши кошти, видав фіктивну довідку о здоров’ї громадянина.

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону задокументовано факт одержання неправомірної вигоди офіцером відділення обліку та бронювання РТЦК та СП Харкова та вручена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, одержання неправомірної вигоди).

Офіцеру та його подільникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Агентство Телевидения Новости