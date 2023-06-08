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В Чугуївському районі на міні підірвався чоловік

В Чугуївському районі на міні підірвався чоловік

Напередодні, 7 червня, о 13:45 в полі в районі с. Гаврилівка Чугуївського району на міні підірвався чоловік.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

За даними рятувальників, 40-річний чоловік підірвався на міні «Пелюстка», сталося це у полі.

«Із діагнозом ампутація правої стопи постраждалого госпіталізували до лікарні Харкова», – йдеться у повідомленні.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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