Сегодня 08:28
Просмотров: 37
В Чугуївському районі на міні підірвався чоловік
Напередодні, 7 червня, о 13:45 в полі в районі с. Гаврилівка Чугуївського району на міні підірвався чоловік.
Про це повідомляє ДСНС Харківської області.
За даними рятувальників, 40-річний чоловік підірвався на міні «Пелюстка», сталося це у полі.
«Із діагнозом ампутація правої стопи постраждалого госпіталізували до лікарні Харкова», – йдеться у повідомленні.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 одиницю вибухонебезпечних предметів.