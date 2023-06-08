На Харківщині під обстрілами залишаються майже три десятки населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 червня. 470 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунівка та Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости