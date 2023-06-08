Під водою опинилися 600 квадратних кілометрів Херсонщини

Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення в Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою опинилися 600 квадратних кілометрів регіону, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег.

Про це розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, станом на 6:00 небезпечні території покинули 1999 людей, найбільше громадян евакуювали з мікрорайону Корабел – 1495.

Створено офіційний канал з оперативною інформацією про ситуацію на Херсонщині: дані про евакуаційні рейси, вказівки та повідомлення рятувальників, органів місцевої влади можна знайти в офіційному телеграм-каналі Штабу «Каховська ГЕС | штаб info» за посиланням https://t.me/shtab_kakhovska_hes.

Агентство Телевидения Новости